"Спартак" готов продлить Глушакова до лета 2021 года

Теги спартак москваденис глушаков

"Спартак" готов продлить Глушакова до лета 2021 года

"Спартак" подготовил новый контракт для капитана команды Дениса Глушакова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб предложил футболисту продлить соглашение до лета 2021 года. 

Нынешний контракт игрока заканчивается летом 2018 года.

В этом сезоне 30-летний Глушаков провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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