"Спартак" готов расстаться с двумя футболистами

Теги спартак москвасердар таскиивелин попов

"Спартак" готов расстаться с двумя футболистами

Два футболиста "Спартака" в январе могут покинуть клуб.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" готовы расстаться с защитником Сердаром Таски и полузащитником Ивелином Поповым.

Отметим, что в Таски заинтересованы "Вердер" и "Кельн", а Попов находится в сфере интересов "Трабзонспора".

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