"Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль

Московский "Спартак" не рассчитывает на полузащитника Аяза Гулиева, который переведен в дубль из-за конфликта с тренерским штабом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, руководство клуба не собирается возвращать игрока в основной состав и готово отдать его в аренду. Полноценный трансфер хавбека маловероятен из-за его зарплаты, которая составляет около одного миллиона долларов в год.

23-летний Гулиев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что в апреле прошлого года Гулиев сломал нос гражданину США, но избежал уголовного дела, так как выплатил компенсацию пострадавшему.

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