"Спартак" готов расстаться с Промесом

Московский "Спартак" готов расстаться со своим ведущим вингером Квинси Промесом, информирует Tuttosport.

Однако пойдут на продажу своего ведущего игрока "красно-белые" пойдут только в том случае, если получат по нему предложение в размере не менее 25-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак". Главными претендентами на него называются "Милан" и "Рома".

Напомним, "Спартак" повторил достижение 16-летней давности. | soccernews.ru