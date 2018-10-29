"Спартак" готов сделать Рианчо полноценным главным тренером

Теги спартак москварауль рианчо

"Спартак" готов сделать Рианчо полноценным главным тренеромРуководство московского "Спартака" готово убрать у исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо приставку "и.о.".

Так, согласно сведениям "Бизнес-Online", "красно-белые" дали 58-летнему специалисту четыре матча на то, чтобы тот убедил их в своей состоятельности. Если за отведенное ему время испанец сможет вернуть команду на победный путь, то руководство вполне будет готово подписать с ним полноценный контракт.

Рианчо был назначен исполняющим обязанности наставника "Спартака" после увольнения Массимо Карреры.

Напомним, Михаил Ефремов высказался об уходе Карреры из "Спартака". | soccernews.ru

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