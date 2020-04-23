"Спартак" готов серьёзно помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Московский "Спартак" может временно перепрофилировать свой домашний стадион для борьбы с коронавирусом.

Как заявил генеральный директор клуба Томас Цорн, "Открытие Арена" может быть предоставлена для нужд врачей.

"Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях", - сказал Цорн.

Стоит отметить, что вместимость домашнего стадиона "Спартака" превышает 45 тысяч человек.

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