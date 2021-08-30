"Спартак" готов уволить тренера Виторию, но при одном условии

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"Спартак" готов уволить тренера Виторию, но при одном условии

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория может лишиться работы уже в начале сентября.

По информации журналиста Сергея Егорова, руководство клуба готово уволить тренера, если во время паузы на матчи сборных получится найти замену для него.

В случае отставки португальский специалист получит от "красно-белых" неустойку в размере 1,5 миллиона евро.

Витория возглавил "Спартак" в мае, сменив Доменико Тедеско. Стороны заключили контракт на два года.

Команда провалила старт сезона, проиграв пяти из восьми матчей. В турнирной таблице РПЛ москвичи идут на 10-м месте.

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