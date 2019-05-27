"Спартак" готов заплатить до 12 миллионов евро за атакующего хавбека

"Спартак" хочет купить атакующего полузащитника, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram.

По сведениям источника, неделю назад новый генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн и главный тренер Олег Кононов летали в Бельгию, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов. Одним из вариантов является хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен. В ближайшее время "Спартак" может осуществить трансфер.

В нынешнем сезоне 26-летний Ванакен провел за "Брюгге" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 19 результативных передач.

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