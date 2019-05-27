"Спартак" готов заплатить до 12 миллионов евро за атакующего хавбека

Теги спартак москваклуб брюггеханс ванакен

"Спартак" готов заплатить до 12 миллионов евро за атакующего хавбека

"Спартак" хочет купить атакующего полузащитника, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram.

По сведениям источника, неделю назад новый генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн и главный тренер Олег Кононов летали в Бельгию, чтобы просмотреть потенциальных кандидатов. Одним из вариантов является хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен. В ближайшее время "Спартак" может осуществить трансфер.

В нынешнем сезоне 26-летний Ванакен провел за "Брюгге" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 19 результативных передач.

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