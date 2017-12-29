"Спартак" готов заплатить семь миллионов евро за защитника "Сантоса"

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"Спартак" готов заплатить семь миллионов евро за защитника "Сантоса"

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Сантоса" Лукасу Вериссимо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него семь миллионов евро. Бразильцы, в свою очередь, хотят получить на один миллион больше. Также игроком интересуются "Бенфика", "Сент-Этьен" и "Удинезе".

В этом году 22-летний Вериссимо провел за "Сантос" 59 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. 

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