"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов

Московский "Спартак" начал переговоры о продлении соглашений с вратарём Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым, сообщает "СЭ".

Действующие контракты обоих игроков с "красно-белыми" рассчитаны до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Максименко сыграл за "Спартак" 14 матчей и пропустил 15 голов. Умяров провёл 12 игр, результативными действиями не отличался.

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