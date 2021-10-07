"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
Московский "Спартак" начал переговоры о продлении соглашений с вратарём Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым, сообщает "СЭ".
Действующие контракты обоих игроков с "красно-белыми" рассчитаны до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Максименко сыграл за "Спартак" 14 матчей и пропустил 15 голов. Умяров провёл 12 игр, результативными действиями не отличался.
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