"Спартак" готовит новые контракты для двух ветеранов
Московский "Спартак" определился с будущим вратаря Артёма Реброва и защитника Андрея Ещенко.
По информации "СЭ", "красно-белые" собираются предложить ветеранам новые годичные контракты.
Сейчас обоим футболистам по 36 лет. Их соглашения с клубом истекают в июне.
В этом сезоне Ребров сыграл за "Спартак" 1 матч, а Ещенко провёл 12 игр.
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