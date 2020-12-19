"Спартак" готовит новые контракты для двух ветеранов

1 Теги спартак москваартем ребровандрей ещенко

"Спартак" готовит новые контракты для двух ветеранов

Московский "Спартак" определился с будущим вратаря Артёма Реброва и защитника Андрея Ещенко.

По информации "СЭ", "красно-белые" собираются предложить ветеранам новые годичные контракты.

Сейчас обоим футболистам по 36 лет. Их соглашения с клубом истекают в июне.

В этом сезоне Ребров сыграл за "Спартак" 1 матч, а Ещенко провёл 12 игр.

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