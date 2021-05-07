"Спартак" готовит новый контракт для Жиго

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"Спартак" готовит новый контракт для Жиго

Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов

Московский "Спартак" хочет заключить новое соглашение с центральным защитником Самюэлем Жиго.

По информации "СЭ", клуб готовит для француза трёхлетний контракт с повышением зарплаты.

Действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.

27-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, сыграл 70 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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