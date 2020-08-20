"Спартак" готовит предложение по форварду "Порту"

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"Спартак" готовит предложение по форварду "Порту"

Московский "Спартак" нацелился на нападающего "Порту" Тикиньо, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "красно-белые" готовят предложение по бразильцу в размере 10 миллионов евро.

Купить 29-летнего форварда лично попросил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 140 матчей, забил 65 голов и сделал 19 ассистов.

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