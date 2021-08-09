"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Бешикташа"

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"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Бешикташа"

Фото инстаграм Адема Льяича

Московский "Спартак" хочет усилить состав полузащитником "Бешикташа" Адемом Льяичем.

По информации Fotomac, "красно-белые" возобновили интерес к сербскому хавбеку и намерены сделать предложение о его трансфере в ближайшие дни.

Ранее российский клуб уже вёл переговоры о переходе 29-летнего футболиста, но они не увенчались успехом.

В прошлом сезоне Льяич сыграл за "Бешикташ" 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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