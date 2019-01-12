"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Краснодара"
Московский "Спартак" готовит предложение по полузащитнику "Краснодара" Шарлю Каборе, сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" хотят купить 30-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна. На подписании африканского хавбека настаивает главный тренер "народной команды" Олег Кононов.
За Каборе "Спартак" готов предложить три миллиона евро. Сам игрок не против переезда в столицу. Его контракт с "Краснодаром" истекает в июне текущего года.
В этом сезоне уроженец Буркина-Фасо провёл за "быков" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Летний новичок "Спартак" назвал причину своей неудачной игры за клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Талантливые выходцы академии «Ливерпуля», которые поднимут команду на новые вершины
-
"Барселона" определила неожиданного кандидата на усиление атаки
-
Группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву
-
"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
Лента новостей
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии
-
"Ювентус" ответил "Челси" на предложение обменять Игуаина на Морату
-
Талантливые выходцы академии «Ливерпуля», которые поднимут команду на новые вершины
-
"Ростов" объявил о переходе хавбека сборной Казахстана
-
"Барселона" определила неожиданного кандидата на усиление атаки
-
Сарри не смотрел матчи ЧМ-2018: названа причина
-
Орлов рассказал, сколько игроков "Зенит" подпишет зимой
-
Защитник "Арсенала" отказал "Монако"
-
Почеттино назвал лучшего тренера в истории футбола
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция матча Кубка Италии
-
"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Краснодара"
-
Винисиус Жуниор рискует пропустить ближайший матч
-
Группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву
-
Игрок "Реала" продолжит карьеру в Чемпионшипе
-
"Челси" пытается нарушить трансферные планы "Барселоны"
-
Главные новости дня: 11 января
-
"Бавария" не может договориться по трансферу форварда "Челси": названа причина
-
Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе
-
1
Молодая звезда "Реала" поставила серьезное условие клубу
-
Девушка игрока "Спартака" трогательно высказалась о футболисте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10