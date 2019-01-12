"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Краснодара"

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"Спартак" готовит предложение по хавбеку "Краснодара"

Московский "Спартак" готовит предложение по полузащитнику "Краснодара" Шарлю Каборе, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" хотят купить 30-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна. На подписании африканского хавбека настаивает главный тренер "народной команды" Олег Кононов.

За Каборе "Спартак" готов предложить три миллиона евро. Сам игрок не против переезда в столицу. Его контракт с "Краснодаром" истекает в июне текущего года.

В этом сезоне уроженец Буркина-Фасо провёл за "быков" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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