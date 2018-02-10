"Спартак" готовит предложение по Набиуллину

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"Спартак" готовит предложение по Набиуллину

Московский "Спартак" не оставляет попыток купить защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" намерены на следующей неделе сделать предложение по трансферу 22-летнего футболиста в размере пяти миллионов евро.

В этом сезоне Набиуллин сыграл за "Рубин" 15 матчей и забил 1 гол. 

Напомним, что параллельно в Казань может перебраться хавбек "Спартака" Ивелин Попов. | http://soccernews.ru

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