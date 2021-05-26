"Спартак" готовит предложение по защитнику "Фейеноорда"

Фото: инстаграм Сенеси

Защитник "Фейеноорда" Маркос Сенеси может перебраться в "Спартак".

По сведениям IamNaples, "Спартак" почти договорился о покупке 24-летнего аргентинца за 15 миллионов евро.

Отмечается, что на футболиста также претендует "Наполи", который видит в нем замену Калиду Кулибали.

В этом сезона на счету Сенеси три гола и три ассиста в 41 игре.

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