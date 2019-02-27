"Спартак" готовит серьёзную реформу расчётов по зарплате

Теги спартак москва

"Спартак" готовит серьёзную реформу расчётов по зарплате

Московский "Спартак" готовит серьёзную реформу расчётов по зарплате, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "красно-белые" планируют к 2022 году перевести оклады всех футболистов в российские рубли.

Сейчас игроки и тренеры "народной команды" получают жалование преимущественно в евро.

По итогам 17 туров "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.

Не пропустите: Стала известна зарплата Кононова в "Спартаке". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов