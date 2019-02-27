Московский "Спартак" готовит серьёзную реформу расчётов по зарплате, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "красно-белые" планируют к 2022 году перевести оклады всех футболистов в российские рубли.

Сейчас игроки и тренеры "народной команды" получают жалование преимущественно в евро.

По итогам 17 туров "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.

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