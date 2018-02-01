"Спартак" готовит улучшенное предложение по Льяичу
Московский "Спартак" готовит улучшенное предложение по полузащитнику итальянского "Торино" Адему Льяичу.
Как информирует Tuttosport, "красно-белые" рассчитывают таки заполучить 26-летнего хавбека "бордовых" до возобновления второй части сезона в РФПЛ. За серба чемпионы России планируют предложить более 10-миллионов евро, за которые ранее итальянский клуб отказался его отпускать в "Спартак".
В нынешнем сезоне Льяич забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 17 матчах за "Торино".
Напомним, Рейнгольд раскритиковал приобретение "Спартака". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Барселона" нацелилась на немецкого хавбека
-
Муса верит в чемпионство ЦСКА
-
Агент оценил вероятность возвращения Кришито и Боккетти в Серию А
-
"Малага" может стать фарм-клубом ПСЖ
-
Шатов близок к переходу в "Краснодар"
-
Хави раскритиковал Неймара
-
Заммер прогнозирует печальные перспективы для "Боруссии"
-
Андре Гомеш провёл несколько дней в больнице
-
Глушаков считает, что в России нет расизма
-
Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы
-
Защитник "Валенсии": "На "Камп Ноу" приходится бороться не только с "Барселоной", но и с судейством"
-
"Сассуоло" продлил контракт с Матри
-
Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи
-
Торже покинул "Ахмат" и перешел в "Динамо" Бухарест
-
"Спортинг" в последний момент перехватил защитника у ПСВ
-
Икарди поссорился с женой, Перишичем и Брозовичем
-
Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро
-
Клопп: "Летом у нас будет больше времени и вариантов, чтобы найти замену Коутиньо"
-
Тарханов: "Урал" оторвал бы Шатова с руками, если бы нам его предложили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7