"Спартак" готовит улучшенное предложение по Льяичу

Теги спартак москваториноадем льяич

"Спартак" готовит улучшенное предложение по ЛьяичуМосковский "Спартак" готовит улучшенное предложение по полузащитнику итальянского "Торино" Адему Льяичу.

Как информирует Tuttosport, "красно-белые" рассчитывают таки заполучить 26-летнего хавбека "бордовых" до возобновления второй части сезона в РФПЛ. За серба чемпионы России планируют предложить более 10-миллионов евро, за которые ранее итальянский клуб отказался его отпускать в "Спартак".

В нынешнем сезоне Льяич забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 17 матчах за "Торино".

Напомним, Рейнгольд раскритиковал приобретение "Спартака". | soccernews.ru

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