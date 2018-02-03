"Спартак" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 1:2 (обзор)

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"Спартак" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Спартаком" и "Хэбэй Чайна Форчун".

Не пропустите: "Спартак" в товарищеском матче уступил "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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