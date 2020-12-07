"Спартак" хочет купить аргентинского таланта

Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Колона" Факундо Фариасу, сообщает AS Argentina.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести аргентинского таланта в зимнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются "Вильярреал", "Рома" и "Лилль".

18-летний Фариас является воспитанником "Колона". Он играет на позиции атакующего полузащитника. Всего за "Колон" хавбек провел восемь матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

Не пропустите: "Спартак" с юмором поздравил Джона Терри с юбилеем. | http://soccernews.ru