"Спартак" хочет купить аргентинского таланта
Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Колона" Факундо Фариасу, сообщает AS Argentina.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести аргентинского таланта в зимнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются "Вильярреал", "Рома" и "Лилль".
18-летний Фариас является воспитанником "Колона". Он играет на позиции атакующего полузащитника. Всего за "Колон" хавбек провел восемь матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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