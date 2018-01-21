"Спартак" хочет купить бека "Рубина"

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Рубина" Эльмиру Набиуллину, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб намерен приобрести футболиста этой зимой. В составе "красно-белых" Набиуллин может заменить Георгия Джикию, который выбыл из строя на длительный срок. "Рубин" оценивает своего игрока в 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Спартак" хотел купить Набиуллина прошлым летом, но тогда он решил остаться в Казани.

В этом сезоне 24-летний Набиуллин провел 14 матчей и забил 1 гол.

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