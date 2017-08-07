"Спартак" хочет купить экс-защитника "Зенита"

Московский "Спартак" до закрытия летнего трансферного окна намерен усилить линию обороны.

Как сообщает Superdeporte, в сферу интересов "красно-белых" попал защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай. Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее Гарай выступал за другой российский клуб - питерский "Зенит".



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