"Спартак" хочет купить хавбека "Ювентуса"

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Стефано Стураро, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов "Аталанты" и "Лацио". Впрочем, сам хавбек не горит желанием менять клуб.

В прошлом сезоне 24-летний Стураро провел за "Ювентус" 28 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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