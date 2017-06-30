"Спартак" хочет купить хавбека "Ювентуса"
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Стефано Стураро, сообщает Calciomercato.it.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов "Аталанты" и "Лацио". Впрочем, сам хавбек не горит желанием менять клуб.
В прошлом сезоне 24-летний Стураро провел за "Ювентус" 28 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|38
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|38
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|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18