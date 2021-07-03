"Спартак" хочет купить новичка "Ростова"

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"Спартак" хочет купить новичка "Ростова"

Фото твиттер "Химок"

Московский "Спартак" нацелился на правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, 20-летний футболист находится в шорт-листе селекционной службы "красно-белых".

Интересно, что фулбек присоединился к ростовчанам всего полтора месяца назад - его купили у "Химок" за 100 тысяч евро.

"Спартак" хочет усилить правый фланг обороны игроком с российским паспортом.

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