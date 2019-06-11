"Спартак" хочет купить сына легенды румынского футбола



"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Вииторула" Янису Хаджи, сообщает Digisport.ro.

По сведениям издания, московский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 8,5 миллионов евро. Также футболист входит в сферу интересов "Севильи" и "Барселоны".

Янис является сыном легендарного Георгия Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю.

В минувшем сезоне 20-летний Хаджи провел за "Вииторул" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

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