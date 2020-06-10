"Спартак" хочет купить трансферную цель ЦСКА

"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Esporte News Mundo.

По сведениям издания, российский клуб намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Флуминенсе" оценивает футболиста в 15 миллионов евро. "Красно-белые" пока не вступали в переговоры по его трансферу. Интерес к игроку также проявляют "Марсель" и "Лион".

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно бразильский клуб отказался продавать Паоло в ЦСКА за семь миллионов евро.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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