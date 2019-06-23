"Спартак" хочет купить вратаря "Ромы"



"Спартак" интересуется вратарем "Ромы" Андреа Романьоли, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

"Вратарь молодежки "Ромы" Романьоли может перейти в "Спартак". В данный момент ведутся переговоры", - написал Моретто.

20-летний Романьоли - воспитанник "Ромы". За основной состав римского клуба он пока на играл. Во второй половине минувшего сезона голкипера выступал за клуб Серии С "Пистоезе" на правах аренды, за который провел два матча и пропустил три гола.

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