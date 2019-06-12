"Спартак" хочет купить вратаря сборной России
"Спартак" проявляет интерес к вратарю "Локомотива" и сборной России Гильерме, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, спартаковцы намерены воспользоваться тем, что Гильерме не может договориться с "железнодорожниками" о продлении контракта. Голкипер хочет получить зарплату три миллиона евро в год, а также подписной бонус в размере еще трех миллионов. Руководство "Локомотива" отказывается выполнять подобные требования, считая, что они слишком завышенные.
Контракт 33-летнего Гильерме с "Локомотивом" истекает в декабре. Если переход экс-бразильца в "Спартак" состоится, то нынешний первый номер команды Александр Селихов может быть отдан в аренду "Крыльям Советов".
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|Арсенал Тула
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|7
|Оренбург
|30
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|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
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|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|15
|Анжи
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|Енисей Красноярск
|30
|20