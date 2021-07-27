"Спартак" хочет купить защитника "Порту"

Фото: инстаграм Уилсона Манафа/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к правому защитнику "Порту" Уилсону Манафа, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать высокая стоимость игрока.

В прошлом сезоне 27-летний Манафа провел за "Порту" 48 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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