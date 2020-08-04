"Спартак" хочет подписать хавбека "Лестера"

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"Спартак" хочет подписать хавбека "Лестера"

Полузащитник "Лестера" Адриен Силва стал трансферной целью московского "Спартака".

По информации журналиста Вячеслава Короткина, "красно-белые" рассматривают вариант с подписанием 31-летнего футболиста.

Однако пока сделка видится маловероятной, поскольку клуб получил негативный скаутский отчет по португальцу.

Рыночная стоимость Силвы - 8 миллионов евро. Хавбек последние полтора сезона провёл в аренде в "Монако", в его активе 2 ассиста в 40 матчах.

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