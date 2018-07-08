"Спартак" хочет подписать хавбека ПСЖ
Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк может перебраться в Россию.
Как сообщает Paris United, в услугах поляка заинтересован московский "Спартак".
Напомним, что в минувшем сезоне Крыховяк на правах аренды выступал за "Вест Бромвич".
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|30
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|30
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|Динамо Москва
|30
|40
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|Ахмат
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|Рубин
|30
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|30
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|30
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