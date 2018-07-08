"Спартак" хочет подписать хавбека ПСЖ

Теги спартак москвагжегож крыховякпсж

"Спартак" хочет подписать хавбека ПСЖ

Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк может перебраться в Россию.

Как сообщает Paris United, в услугах поляка заинтересован московский "Спартак".

Напомним, что в минувшем сезоне Крыховяк на правах аренды выступал за "Вест Бромвич".

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