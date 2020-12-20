"Спартак" хочет продать Кокорина: названа сумма

Московский "Спартак" готов отпустить форварда Александра Кокорина, в следствии его регулярных травм и низкой результативности.

По данным "РБ-Спорт", москвичи планируют выручить от продажи 29-летнего игрока те деньги, что были потрачены – от 2,5 до 4 млн евро подъемных за подписание контракта и зарплата за полгода – 1,5 млн евро. В сумме, приблизительно, 5 млн евро.

Отмечается, что среди российских клубов, которые готовы заплатить за игрока такую сумму, желающих найти будет трудно.

В СМИ появлялась информация об интересе к нападающему из "Фиорентины". Но от зарубежных клубов "Спартак" хочет более крупную сумму.