"Спартак" хочет продать Кокорина: названа сумма

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"Спартак" хочет продать Кокорина: названа суммаМосковский "Спартак" готов отпустить форварда Александра Кокорина, в следствии его регулярных травм и низкой результативности.

По данным "РБ-Спорт", москвичи планируют выручить от продажи 29-летнего игрока те деньги, что были потрачены  – от 2,5 до 4 млн евро подъемных за подписание контракта и зарплата за полгода – 1,5 млн евро. В сумме, приблизительно, 5 млн евро.

Отмечается, что среди российских клубов, которые готовы заплатить за игрока такую сумму, желающих найти будет трудно. 

В СМИ появлялась информация об интересе к нападающему из "Фиорентины". Но от зарубежных клубов "Спартак" хочет более крупную сумму.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин сыграл 8 матчей. На его счету 2 мяча (оба – с пенальти) и одна голевая передача.

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