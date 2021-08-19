"Спартак" хочет усилиться защитником сборной Колумбии

Фото инстаграм Даниэля Муньоса

Московский "Спартак" продолжает искать варианты укрепления правого фланга обороны.

Как сообщает ESPN Fútbol Colombia, новой целью "красно-белых" стал защитник "Генка" Даниэль Муньос.

Сколько российский клуб готов заплатить за колумбийского фулбека, пока неизвестно.

Муньос выступает за "Генк" с прошлого лета, сыграл 49 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Гремио" отказал "Спартаку" в трансфере защитника Вандерсона. | http://soccernews.ru