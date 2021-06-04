"Спартак" хочет усилиться защитником "Спортинга"

Фото инстаграм Валентена Розье

Правый защитник лиссабонского "Спортинга" Валентен Розье привлёк внимание "Спартака", утверждает A Bola.

По сведениям издания, "красно-белые" готовы вступить в переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, если его кандидатуру одобрит новый главный тренер Руй Витория.

За французского фулбека, которым ранее интересовалось "Динамо", "Спартак" намерен предложить 5 миллионов евро.

Сезон 2020/21 Розье провёл в аренде в "Бешикташе". В его активе 37 игр, 3 забитых гола и 7 ассистов.

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