"Спартак" хочет увести игрока у "Ювентуса"

Теги спартак москвафиорентинамилан бадель

"Спартак" хочет увести игрока у "Ювентуса"
"Спартак" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Фиорентины" Милану Баделю, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

По сведениям источника, российский клуб намерен заполучить хавбека этим летом и может сделать это бесплатно. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Стоит отметить, что соглашение хорвата с флорентийцами истекает этим летом. Также Баделем интересуется "Ювентус".

В минувшем сезоне 29-летний Бадель провел за "Фиорентину" 27 матчей и забил 2 гола. 

Не пропустите: Агент форварда "Спартака" прокомментировал слухи о его уходе. | http://soccernews.ru

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