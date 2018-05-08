"Спартак" хочет выкупить Максимовича

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"Спартак" хочет выкупить Максимовича

Московский "Спартак" хочет выкупить защитника Николу Максимовича, права на которого принадлежат "Наполи".

Как сообщает Tuttomercatoweb, в стане "красно-белых" довольны игрой 26-летнего серба, поэтому клуб решил сохранить его. Однако в арендном договоре опция выкупа не прописана, поэтому сторонам придётся начинать переговоры практически с нуля.

Максимович сыграл за "Спартак" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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