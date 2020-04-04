"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

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"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов"

"Спартак" хочет выкупить игрока "Крыльев Советов" Александра Соболева в летнее трансферное окно. Московский клуб арендовал форварда этой зимой.

"По моей информации, "Спартак" склоняется к тому, чтобы парня действительно выкупить. Но неправильно говорить, что аренда - это только для вида. Суммарно трансфер будет около 5 миллионов евро", - рассказал журналист Сергей Егоров.

Трансферная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро. За красно-белых футболист провел всего три матча.

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