"Спартак" хочет заполучить сына Хенрика Ларссона

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"Спартак" хочет заполучить сына Хенрика Ларссона

Московский "Спартак" может усилиться нападающим "Норрчепинга" Йорданом Ларссоном, сообщают российские СМИ.

Сейчас клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, рыночная стоимость которого оценивается в 800 тысяч евро.

Стоит отметить, что Йордан Ларссон является сыном легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона.

Игрок является воспитанником "Барселоны", за "Норрчепинг" выступает с января 2018 года, сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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