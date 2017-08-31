"Спартак" и "Аталанта" не могут согласовать трансфер Толоя

Теги аталантаспартак москварафаэл толой

"Спартак" и "Аталанта" не могут согласовать трансфер ТолояМосковский "Спартак" и итальянская "Аталанта" не могут согласовать трансфер защитника бергамасков Рафаэла Толоя.

Как информирует FOX Sports.com.br, за своего 26-летнего бека руководство одного из открытий прошлого сезона Серии А требует от "красно-белых" 30 миллионов евро, что является неподъемной суммой для чемпиона России.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом "Лиона". | soccernews.ru

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