"Спартак" и "Аталанта" не могут согласовать трансфер Толоя

Московский "Спартак" и итальянская "Аталанта" не могут согласовать трансфер защитника бергамасков Рафаэла Толоя.

Как информирует FOX Sports.com.br, за своего 26-летнего бека руководство одного из открытий прошлого сезона Серии А требует от "красно-белых" 30 миллионов евро, что является неподъемной суммой для чемпиона России.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом "Лиона". | soccernews.ru