"Спартак" и ЦСКА не захотели подписывать экс-нападающего "Шахтёра"
Фото инстаграм Факундо Феррейры
Бывший форвард "Шахтёра" Факундо Феррейра хотел трудоустроиться в РПЛ, утверждает Sport24.
По информации источника, "Спартак" и ЦСКА получили предложения бесплатно подписать 30-летнего футболиста на контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.
Оба московских клуба заинтересованности в такой сделке не проявили, ответив отказом представителям аргентинца.
Феррейра этим летом покинул "Сельту" в качестве свободного агента. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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