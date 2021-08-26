"Спартак" и ЦСКА не захотели подписывать экс-нападающего "Шахтёра"

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"Спартак" и ЦСКА не захотели подписывать экс-нападающего "Шахтёра"

Фото инстаграм Факундо Феррейры

Бывший форвард "Шахтёра" Факундо Феррейра хотел трудоустроиться в РПЛ, утверждает Sport24.

По информации источника, "Спартак" и ЦСКА получили предложения бесплатно подписать 30-летнего футболиста на контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.

Оба московских клуба заинтересованности в такой сделке не проявили, ответив отказом представителям аргентинца.

Феррейра этим летом покинул "Сельту" в качестве свободного агента. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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