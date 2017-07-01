"Спартак" и ЦСКА поборются за форварда "Партизана"

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"Спартак" и ЦСКА поборются за форварда "Партизана"

Нападающий "Партизана" Урош Джурджевич может продолжить карьеру в России, сообщает Sportske.

По информации источника, в услугах 23-летнего серба заинтересованы "Спартак" и ЦСКА.

В минувшем сезоне Джурджевич сыграл за "Партизан" 29 матчей и забил 24 гола.

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