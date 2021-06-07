"Спартак" и ЦСКА поборются за нападающего "Бешикташа"

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"Спартак" и ЦСКА поборются за нападающего "Бешикташа"Фото: фан-инстаграм Ларина

Форвард "Бешикташа" Кайл Ларин попал на радары клубов РПЛ.

По сведениям Fanatik, в услугах 26-летнего канадца заинтересованы "Спартак" и ЦСКА.

Отмечается, что "Бешикташ" не собирается препятствовать уходу футболиста.

Трансферная стоимость Ларина оценивается в 11 миллионов евро. В минувшем сезоне он с 19 голами был лучшим бомбардиром "Бешикташа" в чемпионате.

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