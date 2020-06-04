"Спартак" и ЦСКА поборются за полузащитника загребского "Динамо"

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"Спартак" и ЦСКА поборются за полузащитника загребского "Динамо"

Хавбек загребского "Динамо" Ариян Адеми попал в сферу интересов российских клубов.

Как сообщает Metaratings, за 29-летнего македонца готовы побороться "Спартак" и ЦСКА.

Отмечается, что переход игрока в "Спартак" маловероятен, так как из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, клуб, скорее всего, будет искать свободного агента.

Что касается ЦСКА, то "армейцы" могут не потянуть зарплату Адеми, которая составляет 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что в 2015 году Адеми был дисквалифицирован на 4 года за применение допинга. В этом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 10 играх.

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