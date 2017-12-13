Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что по итогам 20-го тура чемпионата "Спартак" и ЦСКА получили штраф на один миллион рублей.

"Фанаты "Спартака" использовали пиротехнику и бросали её на поле. Также за неправомерные действия болельщиков, которые привели к задымлению и остановке игры мы приняли решение оштрафовать клуб на 500 тысяч рублей. Также фанаты "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 100 тысяч.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику и бросали её на поле. За неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению и остановке игры мы приняли решение оштрафовать клуб на 350 тысяч рублей. Также фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 50 тысяч" - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

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