"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов

Теги спартак москвацска москва

"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов

"Спартак" и ЦСКА не будут выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Это стало известно после победы "Краснодара" над "Арсеналом" (3:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Московские клубы потеряли шансы попасть в первую тройку, но точно попадут в Лигу Европы-2018/19.

После 29 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. ЦСКА находится на пятой позиции, имея в активе 48 очков. В последнем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Оренбургом", а ЦСКА дома встретится с "Крыльями Советов". Оба матча состоятся 19 мая.

Не пропустите: "Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"

"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 28 61
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург Оренбург 29 40
8 Ахмат Ахмат 29 39
9 Ростов Ростов 28 38
10 Урал Урал 29 35
11 Рубин Рубин 28 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
16 Анжи Анжи 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов