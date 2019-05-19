"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов

"Спартак" и ЦСКА не будут выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Это стало известно после победы "Краснодара" над "Арсеналом" (3:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Московские клубы потеряли шансы попасть в первую тройку, но точно попадут в Лигу Европы-2018/19.

После 29 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. ЦСКА находится на пятой позиции, имея в активе 48 очков. В последнем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Оренбургом", а ЦСКА дома встретится с "Крыльями Советов". Оба матча состоятся 19 мая.

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