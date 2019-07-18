"Спартак" и ЦСКА сделали предложения по нападающему "Интера"

Два топ-клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, ЦСКА и "Спартак" сделали конкретные предложения по трансферу перспективного румына.

За 23-летнего футболиста оба московских клуба готовы выложить 10 миллионов евро. Однако сам форвард не горит желанием продолжать карьеру в РПЛ.

Пушкаш выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Четырежды игрок сдавался в аренду - "Бари", "Беневенто", "Новаре" и "Палермо". Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: Стала известна дата медосмотра Мирзова в "Спартаке". | http://soccernews.ru