"Спартак" и ЦСКА сразятся в главном дерби страны

"Спартак" – ЦСКА

Стадион: "Открытие"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Алексей Николаев

В последнем туре РФПЛ 2017 года в главном дерби страны сразятся "Спартак" и ЦСКА. Обе команды ведут погоню за "Зенитом" и "Локомотивом" в чемпионате страны и имеют неплохую победную серию. "Спартак" после двух октябрьских ничьих с "Амкаром" и "Ростовом" выиграл у "Уфы", "Краснодара", "Зенита" и "Арсенала", забив в этих играх 11 голов. Команда поднялась с шестой позиции на четвертую и теперь отстает от второго "Зенита" только на два очка. В это же время в Лиге чемпионов красно-белые потерпели унизительное поражение от "Ливерпуля". Счет 0:7 говорит сам за себя, с таким счетом в еврокубках не проигрывала ни одна российская команда, "Спартак" переплюнул своего сегодняшнего соперника ЦСКА, который в 1993 году был разгромлен "Марселем" со счетом 6:0. Также красно-белые обновили и личный антирекорд, ранее самым крупным поражением в истории "Спартака" было от ростовского СКА (1:6 в 1983 году). Команда Карреры теперь продолжит выступление в Лиге Европы, своего соперника она узнает в понедельник, "Спартак" не будет сеяным, поэтому в Москву может приехать серьезная команда.

Пока же красно-белые настраиваются на матч с самым принципиальным соперником, им необходимо реабилитироваться перед болельщиками и уйти на каникулы в хорошем настроении.

ЦСКА также на этой неделе играл в Лиге чемпионов, его визит в Англию завершился с таким же итогом, вот только за поражение от "Манчестер Юнайтед" так стыдно не было. Армейцы показали свой максимум, хотя "красные дьяволы" почти весь матч ходили пешком. Их устраивала даже ничья, но они добыли победу, включившись на две минуты в середине второго тайма. Этого хватило им, чтобы дважды распечатать ворота Акинфеева, а затем спокойно катать мяч в ожидании финального свистка. ЦСКА также продолжит выступление в Лиге Европы, армейцы будут сеяными при жеребьёвке.

Матч в Манчестере пропускали дисквалифицированные Натхо и Вернблум, они отдохнули, набрались сил, теперь же игроки готовы показать свою лучшую игру в поединке со "Спартаком".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 53 встречи в чемпионате России: 21 победа у ЦСКА, 19 – у "Спартака", 13 раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга ЦСКА вырвал победу над "Спартаком" со счетом 2:1. На гол Пашалича в конце встречи ответили Щенников и Витиньо.

Лучший бомбардир в истории дерби — армеец Вагнер Лав. Он забил 9 голов.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Джикия, Фернандо, Глушаков, Самедов, Адриано, Промес, Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Прогноз на матч:

В четырех из пяти последних очных встреч обе команды забивали голы, наверняка и сегодня "Спартак" и ЦСКА сумеют забить. У хозяев отличная атака, но при этом есть проблемы в обороне, у армейцев все наоборот, но при этом они не раз показывали свой характер, забивая голы и добывая победы даже играя без номинальных форвардов.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 2.50, на ЦСКА – 3.00, на ничью – 3.30.

Вячеслав Горбачев

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