"Спартак" и ЦСКА сыграют на "Открытие Арена" в первом круге сезона-2019/20

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"Спартак" и ЦСКА сыграют на "Открытие Арена" в первом круге сезона-2019/20

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб на выезде сыграет со "Спартаком" в первом круге следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

"Была просьба от Матч ТВ и РПЛ дождаться вечера. Планируется презентация календаря. Могу лишь сказать, что дерби будет во второй половине августа. На стадионе "Спартака". Остальное – вечером", – приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что в завершившемся сезоне ЦСКА и "Спартак" в первом круге сыграли вничью со счетом 1:1, а во второй половине сезона армейцы победили 2:0. По итогам сезона ЦСКА занял четвертое место, а "Спартак" финишировал на пятой позиции.

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