"Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда "Интера"

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"Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда "Интера"

"Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к румынскому нападающему миланского "Интера" Джордже Пушкашу, сообщает Salernotizie.it.

По сведениям издания, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Бирмингема", "Шеффилд Юнайтед", "Лас-Пальмаса", "Фиорентины" и "Гамбурга". 

В прошлом сезоне 23-летний Пушкаш выступал за "Палермо" на правах аренды. Всего за сицилийский клуб он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2020 года.

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